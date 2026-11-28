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Falta só uma noite para a 202ª edição do clássico. No sábado, como manda a tradição, os jogadores de Feyenoord e Ajax receberam o apoio ruidoso de seus torcedores na véspera do jogo.

Em Roterdã, onde o clássico será disputado no domingo, milhares de torcedores compareceram a Varkenoord. Com cânticos e sinalizadores acesos, eles deram apoio ruidoso ao time do técnico Giovanni van Bronckhorst, que atravessa uma fase ruim. Perto do fim do treino, torcedores e jogadores do elenco também se aproximaram.

Para o Feyenoord, o clássico significa mais do que de costume, especialmente neste ano. A última vitória foi em 17 de outubro. Os três jogos seguintes terminaram empatados, enquanto os últimos quatro acabaram em derrota.

A distância para o Ajax é atualmente de três pontos, e uma derrota para o arquirrival pode se revelar fatal no fim das contas. Por outro lado, uma vitória basta para igualar o time da capital na classificação e recuperar a confiança.

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Em De Toekomst, os torcedores mais fanáticos também se fizeram ouvir. O elenco do técnico Míchel Sánchez fez um treino leve, enquanto os torcedores pulavam na arquibancada Bobby Haarms.

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É possível ver que o ambiente no elenco é excelente. Tolu Arokodare, por exemplo, abraça seu treinador com força, e o espanhol aproveita o momento com um largo sorriso.

O ponto baixo foi a faixa que fazia referência à guerra. Nela, lia-se «bloody Sunday», abaixo de uma imagem do horizonte de Roterdã e de alguns aviões bombardeiros. Trata-se de uma referência ao bombardeio de Roterdã em 14 de maio de 1940.

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O Ajax venceu sete dos últimos oito jogos. No meio da semana, o clube derrotou o FC Thun de forma convincente. Com a ajuda de golaços de Rayane Bounida e do ex-jogador do Feyenoord Steven Berghuis, o placar terminou em 4 a 0.

Confira aqui a provável escalação do Feyenoord. O provável time titular do Ajax pode ser visto aqui .