Torcedores do ADO ameaçam Sil (8) durante partida amistosa: “Se você não fizer isso, vai levar uma surra”

Na última terça-feira, ocorreu um incidente bizarro nas instalações do clube amador FC ‘s-Gravenzande. Durante um jogo-treino entre o time do Westland e o ADO Den Haag (0 a 6), Sil, de oito anos, foi ameaçado por estar vestindo uma camisa do Ajax.

Em entrevista ao Algemeen Dagblad, a mãe, Stephany, conta sua versão da história. “Ele é um verdadeiro fã de futebol e acompanha tudo. Não importa aonde ele vá, ele gosta de todos os clubes. Quando ele foi até o banco de reservas do ADO para tirar algumas fotos com os jogadores, voltou chorando e gritou que queria sair dali o mais rápido possível e que nunca mais queria voltar. Como mãe, seu coração se parte em um momento assim.”

Descobriu-se que os torcedores do ADO não gostaram da camisa do Ajax que Sil estava usando. Eles o repreenderam de maneira absurda. “Disseram a uma criança de 8 anos: ‘É melhor você trocar essa camisa, senão vai levar uma surra.’ São palavras muito pesadas”, disse Stephany. “É um jogo-treino, e ainda por cima no próprio clube dele. A gente realmente não espera por isso.”

Acompanhados por seguranças, que perceberam que a situação poderia “sair do controle”, Sil e Stephany deixaram o local. Pouco depois, ele voltou, vestindo uma camisa da seleção holandesa. “Não queria que ele perdesse completamente a noite por causa do medo”, diz Stephany. “Tentei acalmá-lo e manter uma atitude positiva. Eu disse: ‘Vai simplesmente aproveitar e tirar essas fotos’.”

Ao voltar, Stephany percebeu outra coisa. Ela viu outro menino andando por ali com um uniforme do Ajax. “Fui até ele e o levei para um canto na sala da diretoria”, conta ela. “Lá, pegaram uma camisa na loja dos torcedores e deixamos que ele se trocasse.”

Agora, o que prevalece é principalmente a perplexidade com o que aconteceu na terça-feira. “Uma criança de 8 anos deve, dentro de certos limites, poder simplesmente usar o que quiser. Ele não é um torcedor que provoca. É apenas uma criança que gosta de futebol”, afirma Stephany. “Infelizmente, existem torcedores assim em todos os lugares, em todos os clubes. Não quero generalizar, mas isso acontece.”

O gerente do clube, John Jonk, confirma o incidente e lamenta profundamente o ocorrido. “Somos um clube amador onde as crianças andam com camisetas de todos os tipos. Todos devem poder usar o que gostam, principalmente as crianças pequenas. O fato de isso ter acontecido com um menino de oito anos, para nós, é o mundo de cabeça para baixo. Isso não condiz com o nosso clube.”