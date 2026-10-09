Ruben van Bommel voltou a causar muita polêmica nesta sexta-feira à noite durante a partida em casa do PSV contra o sc Heerenveen. O atacante do PSV atingiu o defensor Sam Kersten com o pé em cheio no rosto aos 32 minutos, mas saiu sem cartão. Nas redes sociais, alguns espectadores reagiram com revolta à decisão do árbitro Joey Kooij.

O incidente aconteceu após um chutão do goleiro do PSV, Matej Kovár. Van Bommel foi com o pé em direção à bola, enquanto Kersten tentava afastá-la de cabeça. O jogador do PSV errou completamente a bola e atingiu em cheio o rosto do defensor do Heerenveen.

Kersten caiu no gramado com muitas dores e precisou de atendimento médico. Kooij marcou falta para o Heerenveen, mas decidiu não punir Van Bommel com cartão amarelo ou vermelho. Com isso, por causa da nova regra, Kersten ainda teve de ficar um minuto na lateral do campo após o atendimento.

A decisão de Kooij gerou grande indignação nas redes sociais. "Van Bommel acerta em cheio o rosto de alguém, não toca na bola e não recebe nada. Já é a segunda vez nesta temporada que ele escapa do vermelho. Quantas vezes Van Bommel ainda vai sair impune dessa? Vergonha!", escreveu um torcedor revoltado no X.

Chama a atenção o fato de que Joey Veerman, que agora joga no Borussia Dortmund, recebeu um cartão vermelho mais cedo nesta temporada por uma ação semelhante. Durante a disputa da Supercopa da Holanda contra o AZ, o então meio-campista do PSV acertou Mexx Meerdink na cabeça com as travas da chuteira.

Outro espectador relembrou um incidente anterior: "Se você vê com que frequência Van Bommel atropela alguém, no caso de Bouwman isso não pode ter sido sem querer."

Com isso, obviamente se faz referência à muito comentada falta de Van Bommel durante o clássico do Campeonato Holandês entre Ajax e PSV (1 a 3), em 5 de setembro. O atacante entrou duro aos 80 minutos em cima do defensor do Ajax Aaron Bouwman, que foi de cabeça na bola. Na ocasião, o árbitro Sander van Eijk puniu o choque apenas com cartão amarelo.







