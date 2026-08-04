Torcedores de Olympiakos x NEC apontam em massa o mesmo destaque: “Contrato vitalício, por favor!”

Embora o primeiro tempo de Olympiacos x NEC não seja exatamente atraente, a equipe de Dick Schreuder consegue manter bem o adversário sob controle. Segundo os torcedores do clube de Nijmegen, isso se deve principalmente a um homem: Darko Nejasmic.

O volante aparece muito bem em várias jogadas de interceptação e, com isso, tem enorme valor para a linha de três defensores. “Nejasmic é tão importante”, observou também o comentarista da Ziggo Sport, Wytse van der Goot, após um desarme crucial do croata aos 26 minutos.

“Em várias ocasiões ele já foi extremamente importante ao fechar os espaços”, prosseguiu Van der Goot. “Nejasmic está sempre bem posicionado, para evitar o perigo antes que ele realmente se torne perigoso.”

Os torcedores do NEC também estão encantados com Nejasmic e, por isso, esperam que o diretor técnico Carlos Aalbers renove rapidamente seu contrato, que termina no verão do ano que vem. “Renegociem e renovem por mais 3 anos, por favor. Que jogador de classe”, diz uma mensagem.

“Contrato vitalício, por favor”, exagera ainda mais outro torcedor. “Esse Nejasmic é um obstáculo delicioso no NEC. Que monstro”, reagiu outro.

Aliás, Nejasmic não vem chamando atenção de forma positiva apenas entre os torcedores do NEC. Fãs do Ajax também estão aparecendo em massa nas redes sociais. Nelas, o diretor técnico Jordi Cruijff é incentivado a fazer contato imediatamente com o volante. “Ele tem que ser o nosso novo camisa 6!”, diz a mensagem.

As estatísticas do primeiro tempo reforçam a grande impressão deixada por Nejasmic. Antes do intervalo, ele venceu todos os seus duelos individuais e somou nada menos que 10 ações defensivas bem-sucedidas.