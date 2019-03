Torcedores de Barcelona e Lyon entram em conflito que termina com presos e machucados

A poucas horas do confronto entre e pela segunda partida das oitavas de final da , foi registrado incidentes de violência entre torcedores de ambos os times e também com a polícia local, deixando um total de cinco feridos.

Segundo uma repórter do jornal Cadena Ser, da Catalunha, publicou em seu Twitter, as pessoas feridas são torcedores do Lyon, e os atos ocorreram na Avenida de Madrid, em Barcelona, perto da Gran Via Carles III.

Uma das vítimas teve ferimentos na cabeça e foi levada ao hospital, enquanto os outros quatro inalaram uma grande quantidade de gás de pimenta. A polícia ainda tenta localizar os agressores.

Poucos minutos depois, perto do Camp Nou, houve outra briga entre torcedores do Lyon e Barcelona, que acarretou na prisão de cinco pessoas. Todos estão hospitalizados e detidos pela Guarda Urbana.

Por último, na região de Sarrià, onde há cerca de 300 torcedores do Lyon, dezenas de franceses estavam bebendo, lançando bandejas, foguetes e fazendo insultos à , ao Barcelona e à Catalunha.