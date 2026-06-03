Torcedores da seleção holandesa enfrentam uma medida extremamente dolorosa no Estádio De Kuip logo após o jogo entre Holanda e Argélia

O jogo de despedida da seleção holandesa acabou sendo um fiasco. No estádio De Kuip, a equipe perdeu por 0 a 1 devido a um gol de Anis Hadj Moussa no final da partida. Isso causou grande decepção entre a torcida da Oranje.

Após o término da partida, deveria ocorrer uma volta de despedida, mas a grande maioria dos torcedores da Oranje já havia deixado o De Kuip. Isso resultou em uma volta triste para os jogadores da seleção holandesa.

Enquanto isso, havia outro grupo que comemorava efusivamente: os argelinos, que tinham vindo em grande número a Roterdã. Aliás, eles criaram uma atmosfera especial no estádio durante toda a partida.

Durante a maior parte da partida, eles superaram a torcida da casa em número. Além disso, foram disparados fogos de artifício várias vezes.