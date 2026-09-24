Torcedores da seleção holandesa apontam em massa o elo mais fraco: “Tomara que Xavi também veja isso”

Com a ausência de Frenkie de Jong na seleção holandesa, uma peça importante fica faltando no meio-campo. Quinten Timber era o nome escolhido para preencher essa lacuna, mas causa uma impressão especialmente ruim contra a Alemanha.

Timber, que neste verão se transferiu para o Crystal Palace, da Premier League, tem muita dificuldade com o ritmo do jogo. Isso já resultou em dois momentos fracos diante do gol no primeiro tempo, mas na segunda etapa quase dá muito errado também perto da própria meta.

Antes do intervalo, Timber foi acionado livre na entrada da área em duas ocasiões pela Holanda, mas não conseguiu produzir uma finalização perigosa. A primeira tentativa saiu rolando de forma irritantemente lenta para fora do gol de Ter Stegen; pouco depois, seu chute foi muito por cima.

Além disso, Timber ainda escapou muito bem com o árbitro Alejandro Hernández Hernández, quando acertou em cheio o joelho de Kai Havertz com as travas da chuteira. O árbitro espanhol deu cartão amarelo a Timber, que não podia reclamar disso.

Os espectadores já estavam fartos de Timber depois do primeiro tempo, e ele então começou a segunda etapa de forma especialmente fraca. Ele cometeu de maneira desajeitada duas perdas de bola no próprio campo, o que gerou ainda mais insatisfação.

“Será que o Timber acha que aqueles alemães são companheiros dele, já que está tocando todas as bolas para lá?”, pergunta um espectador em voz alta. “Quinten Timber não tem nível para isso e nunca vai ter, com sua técnica, passe e visão deficientes”, escreve outro.

“Timber simplesmente não é bom o bastante para este nível. Tomara que o Xavi também perceba isso rápido”, diz outro. “Afinal, o que o Timber acrescenta? Tomou um comprimido para dormir no intervalo?”, lê-se ainda. “Timber, de longe, a pior partida pela Holanda desde Veerman na Eurocopa”, é outra conclusão dolorosa.

O técnico da seleção, Xavi, também já tinha visto o bastante pouco depois do intervalo e não teve alternativa a não ser intervir aos 57 minutos. Joey Veerman entrou no lugar de Timber.