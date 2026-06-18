Torcedores da República Tcheca e da África do Sul estão completamente cansados da situação e organizam uma vaia coletiva

Os espectadores presentes na partida entre a República Tcheca e a África do Sul demonstraram claramente seu descontentamento durante o segundo “intervalo para resfriamento”.

Aos 67 minutos da partida, o árbitro apitou para a “pausa para hidratação”, criada pela FIFA para esta Copa do Mundo. Naquele momento, tanto os torcedores da República Tcheca quanto os da África do Sul vaiaram intensamente, o que resultou em uma estrondosa salva de apitos.

Durante as pausas para hidratação, os jogadores podem beber água e os treinadores podem, se necessário, transmitir alterações táticas aos jogadores.

Virgil van Dijk já havia sido destaque neste Mundial ao se manifestar claramente contra as pausas para hidratação obrigatórias.

“Assisti a quase todos os jogos até hoje (domingo, red.) e não gosto que sempre exibam comerciais durante as pausas para hidratação. Isso não é legal para quem está assistindo pela TV.”

“Se estiver realmente quente, é bom aproveitar essas pausas. Mas isso deve ser avaliado caso a caso, a cada partida”, opina o capitão da seleção holandesa. Suas declarações receberam ampla cobertura na grande mídia.