Torcedores chilenos fundam a Fla Chile e garantem festa vermelho e preto em Santiago

O Flamengo desembarcou em Santiago na noite desta quarta-feira (27), onde encara a Universidad Católica, nesta quinta (28), pela Copa Libertadores. Ao chegar no hotel, a delegação se deparou com uma grande recepção, promovida pela Fla Chile, grupo de chilenos que torcem para o time carioca.

"A Fla Chile como torcida nasceu em 2016, em um jogo de Copa Libertadores do Flamengo no Chile, contra o Palestino. Acho que ganhamos de 1 a 0 com o gol de Emerson Sheik. Nesse dia eu lembro que fomos ao hotel dos jogadores só para conhecer e encontramos o Bruno Nin, um grande amigo que foi, entre aspas, quem fez com que tudo que conquistamos estes anos todos tenha sido possível. Ele conseguiu ingressos, fomos em um grupo de 30 pessoas aproximadamente e assim começou a Fla Chile", revelou Francisco, um dos membros da torcida.

Curiosamente, em Santiago, existe um clube chamado Club Deportivo Flamengo, que leva as cores em homenagem ao time carioca. A equipe, que disputa torneios amadores, é mais antiga, e nasceu em 1970.

"Nosso clube de bairro, chamado Club Deportivo Flamengo nasceu em 1970, antes da época boa do Flamengo e Zico. No Club Deportivo Flamengo Chile somos aproximadamente 500 pessoas e o grupo da Fla Chile é sua torcida oficial, liderada por Italo, Jonathan, Mauro, Isrrael, Jordan, Alexis, Angel e eu, Francisco. Somos encarregados da festa em jogos do Flamengo do Brasil e do Flamengo do Chile, disse o torcedor.

Francisco revelou ainda que durante a recepção que fizeram na porta do hotel, Maurício Isla se aproximou para presentea-los, no entanto, o grupo tinha a ideia de poder conversar com o jogador chileno que defende o clube.

"O Mauricio Isla saiu e nos presenteou com camisetas. Eu gostaria que tivesse tido tempo de falar o que significa para nós que um chileno jogue no Flamengo. Mas só nos presenteou com a camisa e entrou. Eu não fui buscar um presente e sim para que ele soubesse que estamos orgulhosos que um chileno vista o manto mais grande do mundo. Hoje vamos em caravana para o estádio e convidamos a todos que venham ao nosso campo. Teremos ônibus saíndo para o estádio e muita festa".

Segundo Francisco, a Fla Chile prepara uma grande festa no estádio, nesta quinta, o duelo contra o Católica. Ele também fez questão de demonstrar apoio ao técnico Paulo Sousa.

"Hoje o Flamengo ganhará como time local com sangue em campo e com os torcedores empurrando a todo momento. Flamengo tem que se adaptar ao jogo do treinador. Eu pessoalmente acho que é um bom treinador, só falta o time se adaptar ao modelo de jogo, aí o Flamengo vai voltar a ser o de 2019".

O Flamengo encara o Universidad Católica nesta quinta, às 19h (de Brasília). Com seis pontos, o Rubro-Negro pode assumir a liderança isolada do grupo H em caso de vitória ou empate.