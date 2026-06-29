Torcedor marroquino usa camisa com o nome de Wilders e grita algo para o político diante das câmeras

Uma presença que chamou a atenção na marcha laranja em Monterrey. Um marroquino residente na Holanda teve a ideia engraçada de vestir uma camisa da seleção marroquina com o nome de Wilders e o número 10 nas costas.

A camisa parece ser uma brincadeira em referência à postagem que Geert Wilders fez no Instagram há alguns dias. Nela, vê-se o presidente do PVV, na função de árbitro, mostrando um cartão vermelho a um jogador marroquino. “Vai dar tudo certo” é a legenda da imagem gerada pelo Al.

“Meu maior fã. Wilders, eu te amo”, diz o torcedor marroquino em uma reportagem em vídeo do De Telegraaf. “Eu o amo. Graças a ele, saí do país. Wilders, eu te amo, Venlo!”, diz ele, rindo, em referência à cidade natal de Wilders.

O torcedor sorridente prevê, em seguida, uma vitória de 1 a 2 do Marrocos sobre a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo. “Wilders não pode faltar aqui”, diz ele, enquanto a marcha laranja avança por Monterrey.

Outro torcedor também está otimista quanto à vitória do Marrocos. “Vamos dar aqui mais uma última dançadinha da esquerda para a direita, mas depois é ‘dima maghreb’”,

A Holanda entra em campo na terça-feira às 03h00 contra o Marrocos, tendo como cenário o Estádio BBVA, em Monterrey. O vencedor enfrentará o Canadá nas oitavas de final, que venceu a África do Sul por 0 a 1 no domingo, em uma partida decidida no último minuto.