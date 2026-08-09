O Barcelona segue trabalhando com o jovem zagueiro lado a lado, e espera-se que a próxima semana seja decisiva para esclarecer sua situação.

O zagueiro dá prioridade à permanência, e o técnico Hansi Flick está satisfeito e pensando no assunto, mas ao jogador não faltam propostas sérias das grandes ligas.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o futuro de Álvaro Cortés (21 anos) no Barcelona entra em uma semana decisiva. O jogador tem contrato com o clube até o verão de 2026 e atualmente está totalmente focado em cumprir suas obrigações e dar o máximo sob o comando de Hansi Flick.

Mas seu futuro ainda não está definido, apesar da saída de Ronald Araújo por empréstimo ao Liverpool.

Seu nome surgiu como alternativa para ocupar a posição de quarto zagueiro central, ao lado de Cubarsí, Gerard Martín e Christensen.

Reina um clima de tranquilidade entre o clube e o jogador, e a cooperação de todas as partes foi confirmada, independentemente da decisão final.

A próxima semana pode trazer mais clareza a essa situação que ainda permanece indefinida. Flick confia nas capacidades de Álvaro e acredita que ele é capaz de contribuir para a equipe, com base no que viu durante a pré-temporada, enquanto o jogador está totalmente satisfeito e confiante no que pode oferecer ao Barcelona.

A verdade é que, caso a transferência acabe sendo cogitada, não faltarão propostas. Álvaro Cortés, um dos melhores jogadores do time reserva na temporada passada, recebeu propostas oficiais de clubes da LaLiga, da Serie A, da Premier League e de outras competições europeias, o que demonstra o grande interesse que desperta no mercado de transferências.

No entanto, a prioridade do jogador permanece clara: Álvaro Cortés é um torcedor fanático do Barcelona, está no clube e quer ter sucesso com os culés. Seu futuro será definido nos próximos dias, mas, por enquanto, seu foco está totalmente voltado ao Barcelona.