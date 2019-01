Torcedor é preso em Wembley após proferir insultos racistas no jogo entre Tottenham e Chelsea

A Polícia Metropolitana de Londres identificou e prendeu a pessoa

A Polícia Metropolitana de Londres informou que um jovem de 17 anos foi detido no estádio de Wembley após ter sido flagrado entoando palavras racistas. Em campo, o Tottenham bateu o Chelsea por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa) graças a um gol de Harry Kane.

“A Polícia prendeu um homem de 17 anos por ter perturbado a ordem pública com injúrias raciais no jogo de hoje entre Tottenham e Chelsea”, escreveu a Polícia no Twitter, completando que a pessoa se encontrava a partir de então na estação policial no norte de Londres.

O episódio vem na esteira de eventos recentes no futebol. Jogador do Manchester City, Raheem Sterling foi alvo de injúrias raciais em um jogo contra o Chelsea no início de dezembro, com o responsável sendo banido de comparecer aos jogos realizados no Stamford Bridge, casa dos Blues.