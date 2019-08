Torcedor do São Paulo cai da arquibancada superior do Morumbi e é levado ao hospital

O torcedor foi socorrido no local e levado para um hospital próximo ao estádio; partida não foi interrompida

São Paulo e Grêmio entraram em campo neste sábado (31), a partir das 11h (Brasília), no Morumbi. Durante os primeiro minutos do duelo que abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, um torcedor são-paulino caiu da arquibancada superior nas cadeiras inferiores.

Socorrido no local, o torcedor que ainda não foi identificado, foi imobilizado pelos bombeiros e colocado na ambulância que o levou rapidamente ao hospital. Na queda, o torcedor acertou uma mulher que também foi socorrida. Apesar do susto, a torcedora está lúcida e passa bem.

Torcedor caiu da altura dessa faixa da dragões 🐉 da real! Tenso. pic.twitter.com/qrMnW4ZiSD — 24 horas 🇾🇪 (@SaoPaulo24horas) August 31, 2019

Além da mulher, duas crianças foram atingidas de raspão. Até então, duas ambulâncias deixaram o estádio e seguiram para um hospital próximo ao Morumbi. As informações foram divulgadas pelo canal Premiere durante a transmissão.