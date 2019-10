Torcedor do Palmeiras xinga Bolsonaro no Pacaembu e precisa deixar arquibancada

Depois de uma rápida confusão, o torcedor mudou de setor no intervalo da partida contra o Botafogo

Presidente da República, Jair Bolsonaro compareceu ao estádio do Pacaembu para acompanhar ao jogo entre o , seu time, contra o , em confronto válido pela 25ª rodada do Brasileirão 2019.

No intervalo do jogo, um torcedor xingou Bolsonaro e foi hostilizado por outros palmeirenses que estavam em seu entorno. Quando a confusão diminuiu, o torcedor precisou trocar de setor no estádio, caminhando escoltado por policiais militares segundo informações do Globoesporte.com.

Falando sobre o jogo, Bolsonaro lamentou a ausência de Felipe Melo. Curiosamente, foi Thiago , substituto do volante, que fez o gol do Alviverde, que venceu por 1 a 0.

“O meu contato aqui é um tal de Felipe Melo. Alguém conhece ele aí? Ele reclamou comigo essa semana. Eu falei: ‘Pô, não vai jogar?’ Ele falou: ‘Depois de cinco jogos me deram um cartão aí que eu não fiz nada, como sempre’. Ele é que falou. ‘Estou mais calmo hoje em dia’.”.