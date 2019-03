Torcedor do Manchester United é esfaqueado por taxista após vitória em Paris

Homem, que não teve nome revelado pelas autoridades locais, passou por uma cirurgia de emergência

Um torcedor do Manchester United foi hospitalizado em Paris depois de ser esfaqueado por um motorista de táxi logo após a vitória por 3 a 1 do time inglês sobre o PSG, na última quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Champions League, de acordo com a Sky Sports.

O homem, que não teve o nome revelado, passou por uma cirurgia de emergência e deve retornar à Inglaterra já na próxima semana.

Ainda segundo a publicação, o torcedor de 44 anos estava indo para o centro de Paris com outros três torcedores quando o taxista ficou ofendido ao ouvi-los cantar a vitória do Manchester United sobre o PSG

"O motorista parou para tirá-los do táxi antes de puxar uma faca e ameaçar o grupo. A vítima tentou intervir, mas foi ferida no peito".

O Manchester United se pronunciou sobre o caso e lamentou o ocorrido.

"Ficamos chocados ao saber do incidente. Todos no clube desejam o melhor na recuperação", declarou o clube.