Torcedor do Manchester City está em estado grave por agressão sofrida pós-jogo

A polícia alemã trabalha em conjunto com o estafe do clube para descobrirem mais informações sobre o ocorrido

O Manchester City declarou em seu site oficial que estão trabalhando juntamente com a polícia de Greater Manchester e com a polícia alemã para encontrar mais informações sobre o agressor de um torcedor dos Citizens.

“O estafe do clube continua na Alemanha para dar suporte à família do torcedor do City que foi agredido e que está no momento em estado crítico no hospital”, diz a nota.

A equipe de Pep Guardiola venceu o Schalke por 3 a 2 nesta última quarta-feira (20), na partida de ida das oitavas de final da Champions League, realizada na Veltins-Arena.

Maiores informações sobre a vítima agredida ainda não foram divulgadas.