Torcedor do Manchester City é deixado em estado crítico após agressão; cinco são presos

O torcedor está lutando por sua vida depois de ser atacado em um estacionamento após o confronto da Liga dos Campeões, diante do Club Brugge

Um fã do Manchester City está em estado crítico após sofrer uma emboscada de torcedores do Club Brugge na noite desta terça-feira (19). A agressão ocorreu logo após o duelo entre as equipes, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Guido de Pauw, de 63 anos, estava em um estacionamento com dois amigos e seu filho. Pouco tempo depois, um grupo em maior número se aproximou de Guido, torcedor do City, e retirou seu cachecol à força.

Segundo relatos, o homem de 63 anos entrou em confronto com este grupo e acabou no chão após ser agredido fisicamente. A polícia detalhou que o fã do City foi deixado em estado grave após sofrer uma forte pancada na cabeça.

As autoridades belgas confirmaram que cinco prisões foram feitas. Já o Ministério Publicou emitiu um comunicado para confirmar que uma investigação está em andamento.

“Ontem à noite, por volta das 22h40, ocorreu um incidente no estacionamento do E40 Drongen. Um homem usando um lenço do Manchester City parou seu carro em Drongen depois de um jogo de futebol."

“Devido a esses fatos, a polícia prendeu cinco pessoas. Eles foram presos por ordem do Ministério Público. A investigação está em pleno andamento.”

O filho da vítima, Jurgen, membro de um grupo de fãs de Manchester City, com sede na Bélgica, disse à HLN sobre o incidente: “Depois do jogo, paramos no estacionamento. Um apoiador do Club (Brugge) se aproximou dele e puxou o lenço de seu pescoço."

“Quando meu pai pediu seu cachecol de volta, ele recebeu uma forte pancada na cabeça, os agressores fugiram e deixaram meu pai para morrer.”

O que disse os clubes?

O Manchester City divulgou um comunicado nesta quarta-feira (20): “Todos no Manchester City estão chocados e tristes ao ouvir relatos de um ataque a um de nossos torcedores após o jogo da Liga dos Campeões."

“No momento, estamos trabalhando com nossos colegas do Club Brugge, bem como com a polícia da Bélgica para estabelecer mais informações."

“Nossos pensamentos e melhores votos vão para a família e amigos do torcedor, que permanece no hospital.”

Get well soon 💙 https://t.co/CMDvY4Tw8R — Raheem Sterling (@sterling7) October 20, 2021

Em nota o Club Brugge disse: "O Club Brugge ficou horrorizado ao saber dos eventos no estacionamento, onde um torcedor do Manchester City, que havia sido convidado ao Estádio Jan Breydel, foi atacado."

"O Club Brugge desaprova veementemente qualquer comportamento criminoso, tanto dentro como fora do estádio, e coloca a tolerância em primeiro lugar. Os nossos pensamentos vão para a família e amigos do torcedor do Manchester City."