Torcedor do Feyenoord é completamente massacrado: “Isso é um jogador de futebol profissional, né!? É um escândalo, um verdadeiro escândalo!”

Kenneth Perez criticou duramente o Feyenoord após o empate sem gols de domingo contra o FC Volendam (0 a 0). O analista da ESPN considerou que os rotterdameses tiveram um desempenho surpreendentemente fraco. “O que faltou naquela partida? Qualidade. Simplesmente jogadores de qualidade. Jogadores capazes de fazer a diferença por conta própria”, afirmou Perez no programa “Dit was het weekend”.

O Feyenoord fez uma partida extremamente medíocre e ficou no empate em 0 a 0 em Volendam. Ambas as equipes criaram poucas oportunidades, mas tiveram grandes chances de vitória nos minutos finais.

Perez não poupa os rotterdames e apontou a total falta de criatividade. “Mas não há ninguém, absolutamente ninguém — e estou olhando para o Feyenoord — que consiga fazer algo surpreendente ou algo do tipo.”

O analista cita várias situações em que o Feyenoord deixa a desejar. “Tudo é tão calculado e todos já sabem o que vão fazer.”

A maior parte da atenção de Perez se concentra no momento decisivo da partida: a enorme chance de Aymen Sliti. O substituto do Feyenoord recebeu a bola a um metro e meio do gol, livre para cabecear, mas mandou para fora, para o espanto de muitos.

“Mesmo que você não saiba cabecear, ainda assim consegue chegar ao gol”, suspira Perez. “Isso é realmente escandalosamente ruim. Tão escandalosamente ruim!”

Ele enfatizou que existem requisitos mínimos para jogadores de futebol profissionais. “Para que fique claro, este é um jogador de futebol profissional, certo? Ele deveria, pelo menos, saber cabecear um pouco.” Segundo Perez, não se trata de perfeição, mas de habilidades básicas que se espera que existam neste nível.

Por fim, ele descreveu a falha de forma irônica. “Esta é uma chance clara a um metro e meio do gol. Ele nem consegue mandar a bola para o gol, porque o que acontece é: olhos fechados e uma cabeçada meio desajeitada.”