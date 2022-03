Torcedor do Ajax rouba camisa que Antony daria para criança; assista

Ajax e Feyenoord jogaram neste último domingo (20) em confronto válido pela Eredivisie, o Campeonato Holandês. Com gol aos 41 do segundo tempo, Antony desempatou o duelo e deu a vitória aos Godenzonen, anotando o 3 a 2. O brasileiro acabou, ainda, expulso ao final do jogo, nos acréscimos.

De volta ao campo, Antony foi comemorar com a torcida e caminhou em direção a uma criança, torcedora do Ajax, para quem daria sua camisa. Foi num momento de descontração com outros torcedores que, ao desviar o olhar, deixou as mãos para trás e sem que percebesse, um rapaz pegou a camiseta do brasileiro e saiu andando. Veja a cena:

Goed opletten, want voordat je het weet is je shirt weg 👀#AJAFEY pic.twitter.com/ebBVzhBHs6 — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2022

O Ajax se mantém, com esse placar, na primeira posição da tabela com 66 pontos, apenas dois à frente do PSV, e torce para que consiga continuar com boas sequências e sair vitorioso do Campeonato Holandês. Curiosamente, os últimos três duelos da equipe, pela Eredivisie, terminaram em 3 a 2, com desempates já ao final das partidas.

Antony foi o herói do último encontro, no clássico disputado na Johan Cruijff Arena, e ao marcar o gol da vitória, subiu nas beiradas da placa de publicidade e gritou: "Aqui é Ajax, c******", se sagrando mais ídolo da torcida do Ajax a cada dia.