Torcedor do Barcelona ganha experiência única para ver jogo da UEFA Champions League direto do gramado

Assistir a um jogo de UEFA Champions League no estádio é um privilégio de poucos. Assistir a um jogo de Champions League do seu clube do coração, no estádio, mais ainda.

Flávio, natural de Belo Horizonte, pôde realizar esses dois sonhos ao lado de Caio, seu amigo de infância, ao assistir ao jogo de ida entre Barcelona e Atlético de Madrid pelas quartas de final da UEFA Champions League 2025/26. A convite da bet365, o fã do Barcelona pôde visitar o Camp Nou, assistir ao confronto decisivo e fazer uma visita exclusiva ao gramado antes do jogo.

A vivência de Flávio e Caio fez parte do projeto "Sempre Extraordinário", da bet365, que deu credencial total aos dois amigos durante o jogo da UEFA Champions League e ainda proporcionou uma conversa com o jornalista Marcelo Bechler.

Flávio, fanático desde criança pelo Barcelona, explicou como começou sua adoração pelo clube catalão: "Tem um nome [que me fez gostar do Barcelona]: Ronaldinho Gaúcho. Quando ele chega, ele transforma tudo. Ele traz a magia de volta para o time, e era muito bom ver ele jogar, a essência do futebol dele. Isso tudo me marcou, desde a minha infância."

A noite memorável para Flávio nas arquibancadas, no entanto, não se traduziu dentro de campo: o Barcelona perdeu o confronto para o Atlético de Madrid por 2 a 0 em casa. Na partida de volta, o Barça ainda conseguiu uma vitória, mas o 2 a 1 conquistado no Metropolitano não foi suficiente para avançar na competição por causa do placar agregado de 3 a 2, que deu ao Atlético a classificação às semifinais do torneio.

Apesar da eliminação na UEFA Champions League, o Barcelona coroou a temporada com o título de La Liga no último fim de semana ao vencer o Real Madrid. Flávio, assim como os milhões de torcedores blaugranas ao redor do mundo, comemoraram o 29º troféu do Campeonato Espanhol pelo seu clube do coração.