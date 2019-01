Torção no tornozelo tira Dembelé do Barcelona por pelo menos 15 dias

Jogador francês foi substituído pelo brasileiro Malcom no meio do segundo tempo da vitória do Barça sobre o Leganés por 3 a 1

Ousmane Dembélé deve ficar fora de ação no Barcelona por pelo menos 15 dias, informou o próprio clube nessa segunda-feira (21). O francês sofreu uma torção no tornozelo esquerdo na vitória do Barça sobre o Leganés por 3 a 1, no último domingo (20), pela 20ª rodada de La Liga.

Nesse período, o francês deve perder cinco partidas. Os jogos de ida e volta contra o Sevilla pela Copa do Rei, além dos duelos contra Girona, Valencia e Athletic Bilbao por La Liga. Ele deve estar recuperado para a primeira partida das oitavas de final da Champions League contra o Lyon, que acontece no dia 19 de fevereiro, no Parc Olympique Lyonnais.

Dembélé vinha bem na partida, marcou o primeiro gol da equipe blaugrana e bateu a marca de jogador com mais dribles em La Liga nessa temporada em apenas uma partida. Ao total foram 11 dribles em apenas 69 minutos disputados. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

(Foto: Getty Images)

A lesão configura mais uma dor de cabeça para Ernesto Valverde. O treinador está tendo que lidar com diversas lesões no elenco e com a saída de alguns jogadores. A saída de Munir El Haddadi e a má fase de Coutinho somada a lesão de Dembélé pode deixar o espanhol com ainda mais dificuldade para montar a equipe.

Essa temporada tem sido importante para a consolidação de Dembélé como jogador importante para o Barça. Em La Liga, é o terceiro artilheiro da equipe com oito gols e já anotou 13 na temporada, somando todas as competições.