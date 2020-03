Top 5: os jogadores que mais provocam pênaltis no futebol europeu

Veja quais são os cinco atletas que mais proporcionam situações de pênalti para seus times

Seja você um defensor ferrenho do futebol ofensivo ou um retranqueiro nato, todos irão concordar: o pênalti é o momento mais emocionante da maioria dos jogos em que ele aparece. É a situação em que o 11 contra 11 se torna um contra um, goleiro contra atacante.

No entanto, para que um pênalti seja marcado, na maioria das vezes é necessário uma situação em que um dos times ofereça perigo ao adversário. Caso contrário, os defensores não se arriscariam em cometer a penalidade.

Assim, existem jogadores que tem um certo "talento" em provocar essas situações de perigo. Sejam os pênaltis "cavados" ou não, eles podem ter mudado o destino de uma partida e isso já é o suficiente.

Mas quais são estes atletas que conseguem "causar" pênaltis para seu time? Utilizando estatísticas da Opta, a Goal resolveu criar um top 5 baseado em dados das principais ligas da Europa. O que descobrimos? Um empate quíntuplo.

Com pelo menos um representante de quatro das cinco principais competições nacionais da Europa, apenas a não foi apareceu. Todos os escolhidos "provocaram" quatro pênaltis à favor e só diferem no número de partidas. Assim, como critério de desempate, utilizamos os atletas com menos jogos.

5. Um dos dois representantes da Premier League está no lado leste de Manchester. Riyad Mahrez, do City, tem 23 partidas na temporada, com quatro pênaltis à favor, e aparece na quinta posição do top 5, abrindo a lista, pois é o atleta dela que mais jogou.

4. Na francesa, o líder é Serhou Guirassy, do . O centroavante já tem nove gols na temporada e recebeu quatro pênaltis à favor, além de ser um dos cobradores da equipe. Fez tudo isso em 23 partidas.

3. Na , o líder é Nabil Fékir, do . Contratado por 17 milhões de euros, o craque vem mostrando seu valor: já tem sete gols em 22 partidas pelo clube espanhol. Além, é claro, dos quatro pênaltis.

2. O outro representante da Premier League está no lado sul de Manchester, mais precisamente no bairro de Trafford. Trata-se de Marcus Rashford, do United. Mesmo tendo se lesionado gravemente no meio da temporada, o jovem já marcou 14 gols e sofreu quatro pênaltis para os Red Devils, em 22 partidas.