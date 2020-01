Top 20: os clubes com maior receita no futebol europeu; Real Madrid lidera

Clubes da Espanha são os dois que mais cresceram em termos de receita desde 2018. Eles superam os outros rivais europeus

Os clubes espanhóis continuam comandando o futebol europeu, pelo menos em termos de renda. e são os dois clubes que mais cresceram em termos de receita desde 2018. Isso é indicado por um relatório detalhado sobre as grandes equipes europeias e seus níveis de renda e crescimento. Os Blancos lideram esta lista, pois aumentaram seu faturamento em 76 milhões de euros. Atualmente, o clube possui receitas de 751 milhões de euros, superando quase em 60 milhões o seu eterno rival Barcelona, ​ segundo na tabela.

Enquanto isso, a equipe da Catalunha obteve receita de 692 milhões de euros em relação a 2018, o que significa que aumentou 42 milhões, uma vez que teve receita de 650 no exercício anterior. Além disso, dentro do 'Top 10' dos grandes clubes, existem registros negativos. Por exemplo, o , terceiro, perdeu 10 milhões de euros e registra 666 milhões, apenas 26 milhões atrás dos Blaugrana.

Clube País Receita em milhões de euros 1 Real Madrid CF 751 M€ 2 FC Barcelona Espanha 692 M€ 3 Manchester United 666 M€ 4 de Munique 629 M€ 5 Inglaterra 558 M€ 6 546 M€ 7 FC Inglaterra 514 M€ 8 FC Inglaterra 501 M€ 9 FC Inglaterra 453 M€ 10 Hotspurs Inglaterra 430 M€ 11 FC 402 M€ 12 Espanha 352 M€ 13 Alemanha 317 M€ 14 04 Alemanha 309 M€ 15 de Milão Itália 291 M€ 28 FC Espanha 165 M€

O Bayern, por outro lado, tem receita de 629 milhões de euros, aumentando cerca de 41 milhões em relação a 2018. O Manchester City não teve aumento no faturamento. O clube de Guardiola não aumentou nem diminuiu os seus números. O time obteve um rendimento de 558 milhões de euros. Por outro lado, o PSG, um dos mais clubes poderosos do mundo, está em sexto lugar, com um aumento de 'apenas' 43 milhões, com 546 milhões de euros. Liverpool, Chelsea e Arsenal o seguem, além de Tottenham e Juventus.

Quanto ao restante das equipes espanholas presentes na lista, o Atlético de Madrid ocupa o décimo segundo lugar.