Tony: Os critérios mudaram nas fases decisivas... e o árbitro pediu que nos concentrássemos na Ásia!

O atacante inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli de Jeddah, fez declarações contundentes após o empate de sua equipe contra o Al-Fayha, do Saudi Pro League, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, pela 29ª rodada da Liga Saudita Roshen, confirmando sua raiva e insatisfação com as decisões da arbitragem que afetaram o andamento da partida e seu resultado final.
As declarações de Tony vieram após uma partida polêmica, na qual o árbitro se recusou a marcar dois pênaltis claros a favor do Al-Ahli, o que levou o jogador a expressar sua posição com franqueza e criticar o que descreveu como “injustiça arbitral”, afirmando seu compromisso e determinação em continuar apresentando o melhor desempenho para a equipe, apesar das dificuldades.
Tony disse em declarações à rede saudita “Thamania” após a partida: “O árbitro ignorou dois pênaltis evidentes, apesar de ter consultado o VAR, mas decidiu privar o Al-Ahli de seus direitos”.
E acrescentou: “O árbitro nos disse para nos concentrarmos na Liga dos Campeões da Ásia. Isso é normal? Espero que os microfones tenham registrado esse incidente, pois ele disse isso abertamente na frente de todos”.
E continuou: “O árbitro não estava concentrado em nós, ele favoreceu os adversários às nossas custas, com decisões estranhas e ruins. Sei que posso ser punido por dizer isso, mas essa é a verdade”.
E concluiu dizendo: “Essas jogadas eram marcadas normalmente ao longo da temporada, mas quando chegamos às fases decisivas, os critérios mudaram.”