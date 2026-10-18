Tony aumenta os problemas do Al Ahli antes da batalha contra o Al Feiha no Roshan

O Al Ahli saudita recebeu um golpe preocupante antes de seu próximo compromisso na Roshn Saudi League, depois que o clube anunciou que seu atacante inglês Ivan Toney sofreu uma lesão na articulação do quadril durante o treino de sábado, deixando sua situação para a próxima partida em aberto, à espera dos resultados dos exames médicos que vão determinar a natureza da lesão e sua gravidade.

O Al Ahli se prepara para enfrentar o Al Feiha na noite de segunda-feira, 19 de outubro, pela décima rodada da Roshn Saudi League, em um jogo no qual a equipe busca manter seus resultados positivos após a vitória por 4 a 0 sobre o Al Fateh na oitava rodada.

O Al Ahli explicou, por meio de sua conta oficial, que Toney passará por exames médicos para esclarecer os detalhes da lesão e definir o programa de tratamento e o tempo de recuperação necessário, sem revelar até o momento o período de que o atacante inglês precisará para se recuperar e voltar aos treinos.

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A lesão chega em um momento delicado, com a continuidade do calendário apertado de partidas locais e continentais, além da oscilação de resultados e da falta de confiança no técnico holandês Marino Pusic.

Toney representa uma das principais armas ofensivas do Al Ahli nesta temporada, após apresentar números de gols expressivos que o transformaram em peça fundamental nos planos da equipe, graças à sua movimentação dentro da área e à capacidade de aproveitar as oportunidades e finalizar as jogadas. Sua ausência, caso confirmada, colocará a comissão técnica diante do desafio de compensar seu impacto ofensivo no duelo contra o Al Feiha.

Em termos de números, o atacante inglês marcou 11 gols e deu uma assistência em suas participações na Roshn Saudi League nesta temporada, liderando a tabela de artilheiros da competição.

A comissão técnica aguarda os resultados dos exames médicos para definir o próximo passo no tratamento da lesão de Toney, se basta um programa de tratamento curto ou se será necessário um período de recuperação mais longo.



