O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, seguiu escrevendo seu nome entre os principais destaques da Liga Roshn Saudita de Profissionais, depois de conduzir sua equipe a uma vitória expressiva sobre o Al-Khaleej por 4 a 1, pela décima primeira rodada da competição.

O atacante inglês não se limitou a contribuir para o triunfo, mas marcou dois gols que elevaram seu total para 13, assumindo isoladamente a liderança da artilharia, abrindo seis gols de vantagem sobre seus perseguidores mais próximos, o italiano Mateo Retegui, atacante do Al-Qadsiah, e o marroquino Youssef En-Nesyri, jogador do Al-Ittihad, que marcaram sete gols cada um.

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Mas o feito de Toney não parou na liderança da artilharia, já que ele conseguiu igualar um número excepcional que o colocou entre os principais artilheiros que passaram pela Liga Roshn, disputando lugar com nomes de peso que construíram uma trajetória goleadora marcante nos gramados sauditas.

Segundo a rede de estatísticas de futebol " Opta ", Ivan Toney igualou o maior saldo de gols alcançado por um único jogador após 11 rodadas em uma mesma temporada da Liga Roshn, ao chegar a 13 gols, subindo ao trono compartilhado por vários dos principais destaques da competição.

O sírio Omar Al-Soma, ex-ídolo do Al-Ahli, já havia alcançado esse número nas temporadas 2014-2015 e 2016-2017, depois de se impor na época como um dos atacantes mais perigosos do Campeonato Saudita, graças à sua capacidade excepcional de balançar as redes constantemente.

Os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix também conquistaram o mesmo feito com a camisa do Al-Nassr durante a temporada 2025-2026, antes de Toney se juntar a essa lista seleta, confirmando que seu início goleador nesta temporada o coloca em disputa direta com os grandes artilheiros.