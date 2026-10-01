Desta vez, a aparição de Ivan Toney não foi dentro de um campo de futebol, e sim diante da Justiça na capital britânica, Londres, depois que o atacante do Al-Ahli saudita se viu envolvido em um caso cujos detalhes remontam a meses atrás, em meio a uma acusação grave diante da qual o jogador mantém sua posição de negar o crime.

Toney compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, na quinta-feira, por conta de um episódio que teria ocorrido dentro de uma boate na região do Soho durante o último mês de dezembro, antes de o caso se transformar em um processo judicial formal e de o jogador passar a ter de responder às acusações feitas contra ele.

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O caso remonta a um incidente que teria acontecido na 100 Wardour Street, onde Toney foi acusado de agredir um homem chamado Saber da Silva, por meio de uma cabeçada e socos, que lhe causaram lesão corporal efetiva, segundo o que foi apresentado ao tribunal.

De acordo com a rede britânica "Sky Sports", o atacante inglês confirmou sua identidade e seus dados pessoais, antes de se declarar inocente da acusação feita contra ele, em um passo que coloca o caso diante de um novo trâmite judicial no período que vem, em vez de encerrar o processo nos limites da acusação.

Toney chegou ao tribunal vestindo um paletó preto por cima de uma camisa e gravata, e estava acompanhado de três pessoas de sua equipe, enquanto o tribunal ouvia os detalhes do caso e os fatos nos quais se baseiam as acusações feitas ao jogador.

O promotor Tom Heslop disse que o suposto episódio ocorreu após uma discussão dentro do local, enquanto a juíza Bronwen Clark apontou a possibilidade de o caso prosseguir no Tribunal de Magistrados, antes de Toney optar por enfrentar o julgamento no Crown Court, com a presença de um juiz e de um corpo de jurados.

Após o encerramento da sessão, Toney foi liberado sob fiança incondicional, ficando sua próxima etapa judicial marcada para o Southwark Crown Court em 29 de outubro, quando se espera que prossigam os procedimentos relacionados ao caso.

Isso ocorre em um momento em que Toney segue sua trajetória com o Al-Ahli saudita, depois de se tornar um dos nomes ofensivos mais destacados do time, de modo que sua carreira esportiva se entrelaça com um processo judicial que ainda está em aberto e sobre o qual não foi proferida nenhuma sentença definitiva até agora.

É importante ressaltar que a formulação da acusação e a declaração de inocência não significam a comprovação do crime nem a condenação, já que o caso permanece sujeito aos procedimentos judiciais, enquanto Toney mantém sua inocência até a conclusão do trâmite legal e a chegada à decisão final.