Toni Kroos: "Real Madrid está sempre pronto para a Champions League"

Meia está confiante no sucesso da equipe na principal competição da Europa

À véspera de encarar o Ajax pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, Toni Kroos conversou com a Goal e, apesar de afirmar que não subestima o adversário desta quarta-feira (13), o meia mostrou muito confiante no sucesso do Real Madrid, que busca pelo quarto título consecutivo na competição.

"É normal que o Ajax nos encontre com motivação máxima e esperamos. Serão dois jogos complicados", disse Kroos ao Spox e à Goal.

"Eles mostraram contra os melhores times como o Bayern o quão fortes e talentosos eles são. Em primeiro lugar, estamos de bom humor após os resultados positivos e, em segundo lugar, não há razão para subestimar o Ajax", completou.

No último fim de semana, o Real derrotou o Atlético de Madri por 3 x 1, na La Liga, proporcionando um grande aumento de confiança com a proximidade da UCL, depois de um início de temporada muito abaixo do esperado.



Foto: Getty Images

"Primeiro de tudo, cada pessoa entrou em forma passo a passo. Mas você também vê que atuamos mais como equipe novamente, trabalhamos muito mais perto do que na primeira metade da temporada", analisou.

"Isso começa com o ataque do oponente. Pressionamos muito mais cedo e de forma mais agressiva. Se você faz isso defensivamente como um time, você ganha muitas bolas. O fato de ainda termos a calma e a qualidade do jogo com a bola está sendo mostrado. Isso é bom para todos. Com essas experiências de sucesso, você ganha gradualmente a força mental.", concluiu.