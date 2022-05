Tombense x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar neste domingo (1) para Tombense x Vasco, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 18h (de Brasília), no Soares de Azevedo.

Em busca da segunda vitória na Segundona, o Vasco vem de vitória sobre a Ponte Ponte por 1 a 0. Até o momento, soma seis pontos, com três empates e um triunfo.

Do outro lado, o Tombense ainda não sabe o que é vencer no torneio. Com quatro empates consecutivos, a equipe aparece na zona de rebaixamento, com quatro pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Soares de Azevedo, o Vasco terá o retorno de Thiago Rodrigues, recuperado das dores no joelho.

Antes da bola rolar, a equipe carioca foi recepcionada por uma grande festa dos torcedores em Muriaé, em Minas Gerais.

"É incrível. A gente chega em um lugar tão distante da nossa casa e se sente realmente em casa. Um ambiente incrível. Tinha que retribuir esse carinho e atender o pessoal. Fico feliz por poder retribuir. Não esperava. Foi realmente incrível. Quando descemos do ônibus foi uma grande surpresa", afirmou Nenê.

Já o Tombense não poderá contar com Luan e Ciel, lesionados. Assim, o técnico Hemerson Maria pode optar pela entrada de Vinícius Mingotti, enquanto Zé Ricardo e Everton Galdino voltam a ficar à disposição.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues (Alexander), Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme; Yuri, Andrey, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel.

Possível escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Zé Ricardo, Joseph e Igor Henrique (Jean Lucas); Everton Galdino, Keké e Vinícius Mingotti.

DESFALQUES

VASCO:

Juninho, Erick, Vitinho, Ulisses e Sarrafiore: lesionados

TOMBENSE:

Luan e Ciel: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Tombense e Vasco será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (1).