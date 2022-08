Tombense x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (18), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B; veja como acompanhar na TV

Tombense e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (18), em Muriaé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de golear o CSA por 4 a 0 na última rodada, o Sport busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Atualmente, o Leão soma 34 pontos, com 47,2% de aproveitamento na Segundona.

Do outro lado, o Tombense, que não vence há três jogos (duas derrotas e um empate), busca reencontrar o caminho da vitória.

Para o confronto, o técnico Bruno Pivetti não poderá contar com Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Eduardo; Ewerthon, Alemão, Sabino, Sander; Fabinho, Pedro, Denner e Luciano Jubá; Kayke e Vágner Love.

Possível escalação do Tombense: Felipe Garcia, Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel (David - intervalo); Rodrigo, Jean Lucas (Matheus Frizzo - 37'/2ºT), Bruno Mota (Keké - intervalo), Zé Ricardo (Nenê Bonilha - 29'/2ºT), Ciel.

Desfalques da partida

Sport:

Rafael Thyere: lesionado

Tombense:

Rodrigo: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Tombense x Sport DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Soares de Azevedo - Muriaé, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Vinicius Melo de Lima (RN)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 4 x 1 Sport Série B 9 de agosto de 2022 Sport 4 x 0 CSA Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Chapecoense Série B 23 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Sport x Novorizontino Série B 30 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Tombense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 0 Vila Nova Série B 10 de agosto de 2022 Vasco 3 x 1 Tombense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas