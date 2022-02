Tombense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

O Tombense recebe o Cruzeiro neste sábado (10), às 19h00 (de Brasília), no estádio Almeidão, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2022. A transmissão da partida ocorre no Premiere, canal por assinatura da TV Globo. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Cruzeiro DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Almeidão - Tombos, MG HORÁRIO 19h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV por assinatura ou aplicativo, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Almeidão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Em sexto colocado na classificação do campeonato estadual, o Tombense busca uma vitória, em casa, sobre o líder Cruzeiro. O Gavião-Carcará possui duas vitórias, um empate e duas derrotas, somando sete pontos na tabela, enquanto o Cabuloso conquistou 12, entre quatro vezes em que venceu e apenas uma em que foi derrotado.

Ei @Cruzeiro, já posso considerar nosso confronto um clássico?#VamosTombense — Tombense F.C. (@TTombense) February 10, 2022

Na última partida, o Cruzeiro venceu o Democrata por 1 a 0, enquanto o Tombense foi superado pelo Athletic Club, pelo mesmo placar. A vitória do mandante do duelo pode custar a conquista dos pontos necessários para encostar no Top 4 da classificação, e do visitante para se afastar ainda mais na liderança.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOMBENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 1 Vila Nova Campeonato Mineiro 06 de fevereiro de 2022 Athletic Club 1 x 0 Tombense Campeonato Mineiro 09 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Cruzeiro Campeonato Mineiro 12 de fevereiro de 2022 19h00 (de Brasília) Democrata-GV x Tombense Campeonato Mineiro 16 de fevereiro de 2022 20h00 (de Brasília)

CRUZEIRO

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 1 x 2 Cruzeiro Campeonato Mineiro 05 de fevereiro de 2022 Cruzeiro 1 x 0 Democrata Campeonato Mineiro 09 de fevereiro de 2022

Próximas partidas