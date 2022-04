Tombense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Em busca da segunda vitória consecutiva, o Cruzeiro enfrenta o Tombense neste sábado (23), no Estádio Soares de Azevedo, a partir das 19h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Cruzeiro DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Estádio Soares de Azevedo - Muriaé, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira - MG

VAR: Adriano Milczvski - PR

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (23), em Muriaé.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de perder por 2 a 0 para o Bahia na rodada de estreia da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro reagiu e venceu o Brusque por 1 a 0. Porém, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, a equipe mineira vem de derrota para o Remo por 2 a 1, em Belém. A volta está marcada para o dia 11 de maio, em Belo Horizonte.

🦊📋 Estes são os nossos atletas relacionados para a partida contra o Tombense, pelo Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/pT9rA0gdEe — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 21, 2022

Do outro lado, o Tombense, que vem de dois empates consecutivos (Operário e Sampaio Corrêa), busca a primeira vitória na segunda divisão após a derrota para o Ceará na Copa do Brasil.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, a Raposa soma seis vitórias, contra duas do Tombense, além de dois empates.

Ingressos a venda para o jogaço de sábado, diante do Cruzeiro, em Muriaé.



TODOS PAGAM MEIA ENTRADA!!! #VamosTombense pic.twitter.com/zRxcZolmON — Tombense F.C. (@TTombense) April 22, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Brusque Série B 13 de abril de 2022 Remo 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Londrina Série B 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022 19h (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 1 Tombense Série B 16 de abril de 2022 Tombense 0 x 2 Ceará Copa do Brasil 21 de abril de 2022

Próximas partidas