Tombense x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022

Neste sábado (12), o Cruzeiro precisa vencer o Tombense no Almeidão, às 19h00 (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2022, para continuar na liderança da tabela e se distanciar de seus adversários, enquanto os donos da casa buscam, na sexta posição, de 12 no total, uma vitória que pode ajudá-los a encostar no Top 4 da classificação.

Ao todo, segundo o portal oGol, Cruzeiro e Tombense se enfrentaram em nove oportunidades, marcando cinco vitórias do Cabuloso, dois empates e duas vezes em que o Gavião-Carcará se sobressaiu no duelo.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

De volta ao elenco do Cabuloso, após ter sido expulso no duelo contra a Caldense, Giovanni Piccolomo será opção para o elenco de Paulo Pezzolano, que testou positivo para a Covid-19 assim como o jogador Gabriel Dias, que ficarão de fora do duelo contra o Tombense. Lesionados, Vitor Leque e Sidnei também estarão em processo de recuperação, portanto, não jogam neste sábado.

Para os donos da casa, o atacante Ciel será dúvida, sentindo incomodos no pé esquerdo, enquanto o goleiro Felipe Garcia trabalha para entrar no ritmo e poder ser novamente relacionado, após contrair Covid-19.

Possível escalação do Tombense: Rafael Santos; Manoel, Anderson Jordan, Moises Lucas e David; Alison José, Michael Paulista e Cazonatti; Cleiton, Daniel Amorin e Everton.

Possível escalação do Cruzeiro: Denivys; Geovane, Mateus Silva, Paulo e Rafael Santos; Lucas Ventura (Fernando Canesin), Giovanni, João Paulo, Daniel Marco Antônio e Bruno José; Thiago

DESFALQUES

TOMBENSE:

Ciel: incomodos no pé esquerdo;

Felipe Garcia: dúvida.

CRUZEIRO:

Vitor Leque (atacante) e Sidnei (Zagueiro): se recuperando de lesão;

Pablo Pezzolano (Técnico) e Gabriel Dias (Lateral): positivados para Covid-19;

Rafael Cabral, Maicon, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Rômulo, Bidu, Adriano, Pedro Castro, Filipe Machado, João Paulo, Waguininho e Edu: preservados pela comissão técnica.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Tombense e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo Premiere, canal por assinatura da TV Globo, neste sábado. Na GOAL, você acompanha a todos os principais lances do duelo em tempo real.