Tombense x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (9), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Londrina entram em campo neste sábado (9), na Ilha do Retiro, a partir das 16h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

A Tombense é a 10ª colocada da Série B, com 22 pontos marcados, e não perde há oito partidas na competição (quatro vitórias e quatro empates). A equipe não problemas com suspensos para o duelo deste sábado.

Do outro lado, a Chapecoense está em 15º lugar, com 18 pontos, e está ameaçada pelas equipes que estão no G-4. A fraca campanha da equipe culminou na demissão de Gilson Kleina, e agora o time catarinense será comandado por Marcelo Cabo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tombense: Felipe Garcia, David, Marcondes, Joseph, Manoel, Rodrigo, Zé Ricardo, Everton Galdino, Jean Lucas, Renatinho e Keké.

Possível escalação do Chapecoense: Vagner, Ronei, Xandão, Vitor Ramos, Fernando, Marcelo Freitas, Matheus Bianqui, Lima, Chrystian, Éderson e Orejuela..

Desfalques da partida

Tombense:

sem desfalques confirmados.

Chapecoense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Tombense x Chapecoense DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Soares de Azevedo, Muriaé - MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Silva (BA)

Assistentes: Ivan Bohn e Victor dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Vinicius Amaral (MG)

VAR: Gilberto Junior (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Tombense Série B 3 de julho de 2022 CRB 0 x 0 Tombense Série B 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Tombense Série B 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Tombense x Criciúma Série B 19 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 3 Londrina Série B 5 de julho de 2022 Chapecoense 3 x 1 Sampaio Corrêa Série B 1 de julho de 2022

Próximas partidas