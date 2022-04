Tombense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Tombense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Soares de Azevedo, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Ceará DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Soares de Azevedo - Muriaé, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV 3, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em Muriaé.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Botafogo por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Ceará volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe cearense chega na terceira fase após ter eliminado o São Raimundo por 3 a 0, na primeira fase, e a Tuna Luso por 2 a 0, na segunda fase.

Do outro lado, o Tombense, que deixou para trás o Icasa (0 a 0), e o Moto Clube (4 a 2 nos pênaltis), chega pressionado. Nos últimos quatro jogos, a equipe mineira vem de três empates e uma derrota na temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 1 Operário Série B 10 de abril de 2022 Sampaio Corrêa 1 x 1 Tombense Série B 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Cruzeiro Série B 23 de abril de 2022 17h45 (de Brasília) Vila Nova x Tombense Série B 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA La Guaira 0 x 2 Ceará Copa Sul-Americana 12 de abril de 2022 Ceará 1 x 3 Botafogo Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas