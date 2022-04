Tombense x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Tombense recebe o Ceará nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Soares de Azevedo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, um ano após o último encontro entre os rivais, válido pelo Nordestão da última temporada. Na ocasião, o time cearense venceu por 2 a 0.

O Ceará chega à terceira fase após ter eliminado o São Raimundo por 3 a 0, e a Tuna Luso por 2 a 0, enquanto o Tombense deixou para trás o Icasa e o Moto Clube nas fases anteriores.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior terá o retorno de Vina.

Já o Tombense, que chegar pressionado por uma vitória após três empates e uma derrota, não terá Joseph, Ednei e Ítalo Henrique, que defenderam o Botafogo-SP, Mirassol e ABC, respectivamente, na primeira fase da competição.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias, Kelvyn; Lindoso, Geovane, Vina; Lima, Mendoza, Zé Roberto.

Possível escalação do Tombense: Rafael Santos; David, Roger Carvalho, Jordan e Manoel; Zé Ricardo, Gustavo Cazonatti e Igor Henrique; Everton Galdino, Keké e Ciiel.

DESFALQUES

CEARÁ:

Bruno Pacheco, Victor Luís, Richardson, Richard, Sobral, Dentinho e Matheus Peixoto: machucados

TOMBENSE:

Joseph, Ednei e Ítalo Henrique: regulamento da CBF

Luan: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitragem: Diego Pombo Lopez - BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Elicarlos Franco - BA

Quarto árbitro: André Luiz Skettino - MG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Tombense e Ceará será transmitido ao vivo pelo SporTV 3, na TV fechada, nesta quarta-feira (20).