Tombense x Caldense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), pela semifinal do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tombense e Caldense fazem, nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio Independência, o jogo de volta válido pela semifinal do . A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Tombense x Caldense DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Independência - Minas Gerais HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Partida será realizada no estádio Independência (Foto: Bruno Cantini/ )

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília), clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer no jogo de ida por 1 a 0, a Tombense entra em campo com a vantagem de poder empatar para garantir a sua passagem à decisão do estadual. A equipe não tem problemas com suspensos e lesionados para a disputa.

Já a Caldense precisa reverter o placar e ganhar por dois gols de diferença para conseguir a classificação. O time Alviverde segue sem contar com o atacante Artur, lesionado no joelho direito.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia, David, Admilton, Matheus Lopes, João Paulo, Rodrigo, Ibson, Marquinhos, Cássio Ortega, Rubens e Gabriel Lima.

Provável escalação do Caldense: Alyson, Filipe Sousa, Jonathan, Lucas, Verrone, Lucas Silva, André, Nathan, João Victor, João Pedro e Rafael Rosa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020 Caldense 0 x 1 Tombense Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Tombense 8 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Tombense x São José Série C 15 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 1 Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020 Caldense 0 x 1 Tombense Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020

