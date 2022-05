Tombense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta sexta-feira (27), pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Bahia entram em campo na noite desta sexta-feira (27), no estádio Soares de Azevedo, às 19h (de Brasília), pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Bahia DATA Sexta-feira, 27 de maio de 2022 LOCAL Estádio Soares de Azevedo, Muriae - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Éder Alexandre e Gizeli Casaril (SC)

Quarto árbitro: Murilo Junior (MG)

VAR: Jose Filho (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no estádio Soares de Azevedo.

MAIS INFORMAÇÕES

A Tombense é a lanterna da Série B, com 6 pontos.

O time mineiro acumula seis empates e duas derrotas até o momento. Desta forma, a equipe mandante vai em busca de seu primeiro triunfo para dar início à luta para deixar o Z-4.

Do outro lado, o Bahia é o vice-líder, com com 16 pontos marcados.

O Tricolor quer a vitória fora de casa para seguir na cola do primeiro colocado, o Cruzeiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 0 Tombense Série B 20 de maio de 2022 Tombense 1 x 1 Guarani Série B 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Ituano Série B 4 de junho de 2022 19h (de Brasília) Londrina x Tombense Série B 7 de junho de 2022 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Ponte Preta Série B 20 de maio de 2022 Vasco 1 x 0 Bahia Série B 15 de maio de 2022

Próximas partidas