Tombense x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco visita o Tombense nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Tombos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Vasco DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Estádio dos Tombos - Tombos, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lenadro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca a classificação na Copa do Brasil / Foto: Mailson Santana/Fluminense

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ter eliminado a Caldense na primeira fase, o Vasco chega embalado com a goleada aplicada sobre o Bangu por 4 a 2 no Campeonato Carioca.

Já o Tombense, atual campeão do Interior do Campeonato Mineiro e da Recopa de Minas Gerais, e garantiu a sua participação na Copa do Brasil graças à campanha no Estadual do ano passado, quando foi vice-campeão.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Juninho (Carlinhos), Matías Galarza, Marquinhos Gabriel, Gabriel Pec (Morato); Germán Cano.

Provável escalação do Tombense: Felipe; David, Wesley Martin, Matheus Lopes, João Paulo; Jhemerson, Rodrigo, Paulinho Dias; Everton, Rodrigo Carioca e Daniel Amorim.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Vasco Carioca 30 de março de 2021 Vasco 4 x 2 Bangu Carioca 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Vasco Carioca 14 de abril de 2021 A definir Boavista x Vasco Carioca 17 de abril de 2021 A definir

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Tombense Mineiro 1 de abril de 2021 Tombense 2 x 1 Athletic Mineiro 4 de abril de 2021

Próximas partidas