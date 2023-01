Tombense x Atlético-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Times entram em campo neste domingo (29), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Atlético-MG entram em campo na manhã deste domingo (29), às 11h (de Brasília), no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Após estrear com derrota, a Tombense aproveitou a semana cheia de trabalho para fazer ajustes e buscar o seu primeiro triunfo para sair da lanterna da chave B. Do outro lado, o Atlético-MG venceu na primeira rodada e busca ganhar mais uma para assumir a liderança do grupo A. Os times devem manter as escalações e não possuem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Tombense: Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Matheus Trindade, Matheus Frizzo e Yann Rolim; Keké, Alex Sandro e Kleiton.

Escalação do provável Atlético-MG: Everson; Paulo Henrique, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan e Callebe; Edenilson, Pedrinho e Paulinho; Hulk.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?