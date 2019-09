'Tomara que Messi fique até os 40 no Barcelona', diz Piqué sobre contrato do camisa 10

Piqué confirmou que Messi pode decidir deixar o Barcelona ao final de cada temporada, algo que não o preocupa

Gerard Piqué, em entrevista ao El Partidazo e ao El Larguero, tocou em diversos assuntos da atualidade do , entre eles a possibilidade de Messi deixar o clube ao final de cada temporada. O zagueiro, porém, não se mostrou preocupado com essa situação, dizendo que conhece o compromisso do argentino com o clube.

"Já sabia que Leo pode sair no final de cada temporada, mas também conheço seu compromisso com o Barça e não é algo que me preocupa. Espero que siga até os 40 no Barça", afirmou o zagueiro.

Piqué não foi tão enfático para falar de outro grande assunto que envolveu o Barcelona na última janela de transferências, a "operação Neymar": "Durante o verão sempre há muitos rumores, mas às vezes eles não se cumprem como neste caso". Ele ainda revelou que conversou com o brasileiro e que lhe desejou sorte na temporada e que a cada ano há uma nova oportunidade.

O zagueiro também criticou a data do fechamento da janela de transferências, algo que outros jogadores e treinadores também mostraram insatisfação: "Não faz sentido a competição começar, os jogadores fazerem jogos por suas equipes e seguir acontecendo esse processo de venda e compra".

O polêmico jogo da temporada passada entre Barcelona e , que inicialmente foi marcado para ser jogado nos , também foi assunto nas entrevistas: "Não sei se será uma partida da Liga ou de outra competição oficial, mas creio que se no futuro o futebol espanhol quiser se expandir e ser mas global, não há muitas outras opções se não esta".