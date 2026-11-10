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Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, rompeu oficialmente seus vínculos com o Birmingham City após três anos como sócio minoritário do clube de St Andrew's. O ícone da NFL, de 49 anos, deixa o clube apesar de o Birmingham City ter assumido a liderança da Championship após a vitória por 2 a 1 sobre o Swansea City no sábado.

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Ídolo do futebol americano encerra vínculo com clube de Midlands

Confirmada pelo clube de Midlands nesta segunda-feira, a saída significa que Brady abre mão de sua participação acionária de 3,3%, além do cargo de presidente do conselho consultivo do clube. O ex-quarterback se juntou ao amigo e parceiro de negócios Tom Wagner durante a aquisição de agosto de 2023 liderada pela Knighthead Capital Management LLC. O investimento ocorreu apenas seis meses depois de ele encerrar, em fevereiro de 2023, uma carreira de 23 temporadas como jogador.

Clube agradece contribuição de três anos em comunicado

Quando chegou ao futebol inglês, depois de conquistar seis títulos do Super Bowl com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers, o jogador eleito três vezes o mais valioso da NFL “firmou uma parceria” que, segundo o clube, envolveria “tanto investimento quanto dedicação de seu tempo e amplo conhecimento”.

Ao confirmar sua saída em comunicado oficial, o Birmingham City declarou: “O Birmingham City Football Club expressa sua sincera gratidão a Tom Brady por seu envolvimento com o clube e seu apoio inabalável nos últimos três anos.

“Foi realmente incrível ter alguém com a experiência e a paixão de Tom associado ao clube, que espera continuar construindo sobre essa base, do centro de treinamento à comunidade de Birmingham.”

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Início turbulento veio antes da recuperação na segunda divisão

A passagem de Brady por Birmingham não foi livre de controvérsias, especialmente na temporada 2023/24, quando a malsucedida gestão de Wayne Rooney como técnico, que durou menos de três meses, terminou com o rebaixamento à League One. Depois que o americano questionou a dedicação do ex-atacante da Inglaterra ao trabalho durante uma série documental, Rooney rebateu e classificou os comentários como “muito injustos”.

Próximas partidas STK Championship 10:00 BIR

Fora do futebol britânico, o ex-quarterback continua conciliando uma agenda intensa no esporte e na televisão da América do Norte. Além de trabalhar como principal comentarista da NFL na FOX Sports, com contrato até 2032, ele é acionista minoritário e consultor do Las Vegas Raiders e também detém uma participação acionária no Las Vegas Aces, franquia da WNBA.

Ambições de chegar à Premier League permanecem intactas

Apesar da saída de seu investidor de destaque, o Birmingham chega à pausa de novembro para jogos de seleções na liderança da Championship pelo saldo de gols, com 29 pontos em 15 partidas. Wagner, acionista majoritário, continua determinado a levar o clube de volta à Premier League, enquanto a equipe busca aproveitar o bom momento nas competições nacionais. Além disso, já existem planos de longo prazo para construir um novo estádio com capacidade para 62 mil pessoas na cidade.