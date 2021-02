Tom Brady, Jordan e Messi? Americanos usam UCL para por ídolo do Barça entre maiores do esporte

Transmissão do Super Bowl colocou o argentino ao lado do quarterback do Tampa Bay Buccaneers como os maiores de todos os tempos

A discussão sobre o maior futebolista de todos os tempos não é novidade. Enquanto os mais novos discutem quem é melhor entre Leo Messi e Crisitano Ronaldo, os mais antigos lembram de Pelé e Maradona. No futebol americano, a discussão é quase inexistente, principalmente após o sétimo título de Tom Brady. Mas durante o Super Bowl LV, uma comparação entre vários esportes chamou atenção. A CBS, emissora da final da NFL, colocou o camisa 10 do Barcelona como o melhor de todos os tempos do futebol da bola redonda.

O jogo já se encaminhava para o final quando a seguinte arte foi exibida: "The GOATS by sport". Ou seja: os maiores de todos os tempos por esporte. Além de Messi e Tom Brady, foram exibidos também Michael Jordan e Wayne Gretzky, lendas do basquete e do hóquei no gelo, respectivamente.



Foto: Reprodução/Movistar

O que chamou a atenção foi a "análise" para colocar o craque argentino na lista. Vencer quatro títulos de Liga dos Campeões não é um feito para muitos atletas, mas outros jogadores tem mais títulos que Messi na principal competição de clubes. O próprio Cristiano Ronaldo é um deles, com cinco taças. O recordista é Francisco Gento, lenda do Real Madrid, com seis conquistas.

Porém, e se outro critério fosse usado? A Copa do Mundo é um torneio de relevância ainda maior que o próprio Super Bowl e o jogador com mais títulos é Pelé, tricampeão. O Rei do Futebol, inclusive, é o jogador que mais anotou gols na história do futebol mundial, embora exista a narrativa de "gols oficiais e gols em amistosos", que coloca Messi e Cristiano Ronaldo acima do ídolo brasileiro.

Muitas vezes, as comparações entre jogadores de diferentes épocas é feita diminuindo o feito de um para exaltar o feito de outro. Como dizem: se Pelé "só fazia gols no Paulistão", Messi passou a carreira fazendo gols em fracos times da Liga Espanhola. E por aí vai.

A discussão no "soccer" é muito mais complexa que no "football" ou até mesmo no basquete. Disputado em alto nível apenas em um país, o futebol americano tem em Tom Brady o principal jogador da história. Sozinho, o marido de Gisele Bündchen tem mais títulos de Super Bowl do que qualquer uma das 32 franquias que compõe a NFL e aos 43 anos, segue empilhando taças de MVP (melhor jogador) e recordes de jardas e touchdowns na liga.

No basquete, a discussão é um pouco parecida. Embora seja praticado em diversas partes do mundo, a NBA domina as atenções e dificilmente um jogador que nunca jogou na liga americana é considerado entre os melhores de todos os tempos. Um exemplo é o brasileiro Oscar Schmidt, que está no Hall da Fama do esporte, não está nem na sombra da conversa entre Michael Jordan e LeBron James.

Em um esporte globalizado como o futebol, as diferentes épocas e as diferentes condições de disputa do esporte geram debates e opiniões muito divergentes sobre quem é o maior ou o melhor, embora essa busca por um número um às vezes gere debates vazios. Assim como Tom Brady no futebol americano, Messi é um "GOAT" em seu esporte tal qual Cristiano Ronaldo, Pelé e Maradona.