Tom Bischof: o 'novo Götze' que Nagelsmann está desesperado para que o Bayern de Munique contrate

O meia-atacante, de 17 anos, já fez sua estreia na Bundesliga pelo Hoffenheim e é uma estrela nas seleções de base da Alemanha

À medida que o futebol alemão caminha para um renascimento após a decepção de seus dois últimos grandes torneios, há esperança de que uma posição perdida dentro da equipe possa estar voltando.

Quando o time de Joachim Low venceu a Copa do Mundo de 2014, Mesut Özil e Mario Götze foram peças fundamentais, jogando como diferentes tipos de camisas 10 enquanto a seleção alemã triunfava no Brasil.

E enquanto Thomas Müller ainda está em alto nível, o drible habilidoso de Özil e a criatividade fornecida por Götze desapareceram da seleção nacional.

A recente Eurocopa Sub-17, no entanto, revelou algumas caras novas que poderão preencher essas lacunas ao longo da próxima década.

Em Paul Wanner – o jogador mais jovem a representar o Bayern de Munique – a Alemanha tem um jogador capaz de brilhantismo individual muito parecido com Özil, com o corpo alto e esbelto do jovem de 17 anos semelhante ao da ex-estrela do Arsenal.

E jogando ao lado de Wanner durante o torneio em Israel estava Tom Bischof, ele próprio é um recordista no Hoffenheim, tendo se tornado o jogador mais jovem da história do clube quando estreou na Bundesliga em março.

Com 1,76 de altura e com impressionantes instintos de ataque, Bischof, de 17 anos, foi comparado a Götze por vários anos, enquanto os fãs alemães o observavam, Wanner e o resto do talentoso time de 2005 do país.

E embora tenham ficado aquém na Euro, perdendo nos pênaltis nas quartas de final para a campeã França, grandes coisas são esperadas de Bischof.

"Ele tem muita criatividade, um pé esquerdo muito bom e destaca as alegrias de jogar futebol", disse Marc-Patrick Meister, técnico da seleção sub-17 da Alemanha, à GOAL e SPOX.

“Jogando como número 10, Tom é alguém que acelera o jogo, principalmente por meio de passes.

Paul [Wanner] é o jogador muito mais expansivo, que tem um controle de bola muito firme e dribla em velocidade. Ele traz muito dinamismo ao jogo com a bola nos pés.

Tom, no entanto, traz dinamismo com seus passes ou encontrando espaço para ditar o jogo no terço final".

No entanto, a criação de jogadas do número 10 não é mais suficiente, com o jogo moderno tendo amplamente eliminado a posição em favor dos alas, seja em 4-3-3 ou 3-4-3, fornecendo a maior parte de criatividade.

Bischof, no entanto, tem muito mais em seu jogo. Ele pode marcar gols tão bem quanto pode criá-los, marcando oito vezes com suas sete assistências pelo Hoffenheim Sub-19 em 2021-22, enquanto também tem experiência em jogar um pouco mais recuado, como segundo volante, um verdadeiro camisa 8.

Além de Lionel Messi e Kevin De Bruyne, Bischof cita Joshua Kimmich entre seus ídolos, e até acredita que há semelhanças entre seu jogo e o do craque do Bayern de Munique, mesmo que ainda não tenha o mesmo protagonismo do jogador de 27 anos.

"Por causa de sua capacidade de finalização, acho-o tanto mais emocionante e perigoso quanto mais próximo ele estiver do gol adversário", diz Meister. Mas dizendo isso, ele quer fazer uma contribuição justa para todas as partes da equipe.

Ele não é pretensioso, porque se coloca completamente ao serviço da equipe. Ele está sempre lá para fazer parte da contrapressão enquanto fecha as linhas de passe e recupera a bola quando está sem posse de bola", completou.

Há aspectos do jogo de Bischof a serem trabalhados, e ele mesmo admite que está se concentrando em melhorar seu tipo físico, flexibilidade e nutrição, mas é claro que ele tem o que é preciso para chegar ao topo do jogo.

Essa é uma visão que certamente parece ser de Julian Nagelsmann, que tentou duas vezes contratar Bischof para o RB Leipzig, e mantém interesse no jogador desde que assumiu o Bayern em 2021.

O Borussia Dortmund também foi associado a uma mudança para o adolescente, mas o Hoffenheim se mexeu para garantir que ele permaneça na Rhein-Neckar-Arena no futuro próximo, depois de estender seu contrato até 2025 em janeiro.

"Há algumas vozes que o teriam acreditado capaz de continuar seu caminho em outro lugar, ele tem uma boa atitude e, embora tenha objetivos claros que deseja perseguir, é capaz de manter a calma ao fazê-lo", diz Meister,

Estar tão concentrado, sem dúvida, ajudará Bischof tanto no curto prazo, já que ele procura aumentar seus 13 minutos na Bundesliga na próxima temporada, quanto no longo, quando o Bayern e provavelmente inúmeros outros clubes de elite aparecerão.

No final, as lesões e a perda da forma física fizeram com que a Alemanha nunca conseguisse ver Götze atingir todo o seu potencial, mas em Bischof eles podem ter uma segunda chance. A era do complicado número 10 pode não ter acabado para a Alemanha, afinal.