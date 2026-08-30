Tolu vive primeiro encontro bizarro com Hans Kraay junior: “Ele não vai esquecer isso tão cedo!”

Tolu Arokodare teve neste domingo um encontro inusitado com Hans Kraay junior. Após o fim de Telstar x Ajax (0 a 4), o atacante parou diante das câmeras da ESPN, mas a entrevista não transcorreu totalmente sem problemas.

Kraay junior começa com a observação de que Tolu poderia parecer um pouco mais alegre após a ampla vitória do Ajax, o que deixa o atacante claramente sem saber como reagir. Em seguida, ele é perguntado sobre o que acha dos defensores da Eredivisie.

“Sim, não sei o que você quer que eu diga sobre isso”, responde. “Hoje foi diferente em relação aos jogos anteriores, um perfil diferente. Contra o Sion foi mais físico, o que também foi legal de ver para os torcedores.”

“Na Eredivisie, os jogadores são mais técnicos, todo mundo quer jogar futebol, o que também é legal”, prossegue. “Mas eu realmente não tenho nada a dizer sobre os outros, foco principalmente em mim mesmo e na equipe.”

No restante da entrevista, Kraay junior deixa claro várias vezes que Tolu é popular em Amsterdã, o que provoca um sorriso constrangido no rosto do atacante.

“É uma sensação boa, mas também traz muita pressão”, reage ele em seguida, de forma séria. “Todo mundo tem expectativas altas. Eu só tento manter a cabeça no lugar e continuar focado. Não é fácil, mas estou gostando. Isso significa que estou fazendo algo certo. Espero conseguir manter isso.”

“O primeiro encontro de Tolu com Hans. Ele não vai esquecer isso tão cedo”, reage Milan van Dongen, rindo. Hedwiges Maduro acrescenta: “Na próxima vez, ele vai pensar: ‘Ah não, lá vem ele de novo’. Não, Hans foi bem.”