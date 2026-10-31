Tolu Arokodare sai em defesa de companheiro de equipe no Ajax: "Quando você vê o que escrevem sobre ele..."

Tolu Arokodare se sente como um peixe na água no Ajax atualmente, como mostra sua entrevista ao Het Laatste Nieuws. O atacante de 25 anos é extremamente popular em Amsterdã.

O carinho por ele não se deve apenas às suas qualidades como jogador, mas também à sua postura fora de campo. "Talvez algumas pessoas pensem que é uma encenação, mas não é. Pergunte a qualquer pessoa que me conhece qual é a minha principal característica, e ela vai dizer: 'Ele tem um coração enorme.' Quero ser essa pessoa, alguém que deseja o bem de todos."

Até agora, Tolu marcou nove gols em 14 partidas oficiais. "Se eu não tivesse marcado esses gols, talvez as pessoas não tivessem sido tão gentis comigo", reconhece, antes de mencionar seu companheiro de equipe Marcos Leonardo.

"Sinto muito por ele. Quando você vê o que dizem e escrevem sobre ele... Espero que pouca coisa disso chegue até ele. Felizmente, o inglês e o holandês dele não são dos melhores."

Embora Leonardo seja seu concorrente pela posição de centroavante, Tolu não vê a situação dessa forma e continua confiando no brasileiro. "Ele vai, sim, marcar seus gols. Às vezes é difícil se desligar de todo esse barulho, especialmente quando se é atacante. Também passei por isso na temporada passada."

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Durante sua passagem pelo Wolverhampton Wanderers, Tolu também enfrentou, segundo ele, um período "muito difícil". "Cheguei ao Wolves cheio de confiança. Em algum momento, perdi essa confiança. O time não funcionava de jeito nenhum, os resultados eram decepcionantes. Nessas condições, ninguém consegue se destacar. Você quer continuar positivo, mas isso vai corroendo por dentro."

No Ajax, ele volta a ser cada vez mais ele mesmo. "Eu ainda sorria, mas minha família percebia que havia algo por trás daquele sorriso. Eu tinha deixado de ser eu mesmo. Graças à ajuda deles, dos meus treinadores mentais, dos meus agentes, dos meus companheiros de equipe e dos treinadores no Ajax, percebo que estou voltando a ser cada vez mais eu mesmo."