Tolu Arokodare faz sua estreia como titular pelo Ajax contra o FC Sion

O Ajax enfrenta o FC Sion novamente na noite desta quinta-feira, nos playoffs da Conference League. O técnico Míchel anunciou sua escalação para o duelo na Johan Cruijff ArenA, que começa às 20h e será transmitido pela Ziggo Sport.
Marc-André ter Stegen estará no gol dos Amsterdammers, como esperado. Lucas Rosa ganha a preferência na lateral direita, enquanto Caio Henrique atua pelo lado esquerdo da defesa.
Aaron Bouwman e Youri Baas formam a dupla de zaga do Ajax. Daley Blind ainda não está em condições físicas de atuar e, por isso, volta a ficar fora da equipe titular.
No meio-campo, Míchel escolhe Davy Klaassen, Youri Regeer e Julian Brandt. Regeer terá a missão de dar controle ao setor, enquanto Klaassen e Brandt, contratado recentemente, fazem a ligação com o ataque.
A maior surpresa está no comando do ataque. Tolu fará contra o Sion sua estreia como titular pelo Ajax e, com isso, ganha a preferência sobre Marcos Leonardo.
Steven Berghuis começa novamente pela ponta direita. Do outro lado, Míchel opta por Ouazane, fazendo com que Oscar Gloukh também tenha de se contentar com um lugar fora da equipe titular.
O Ajax defende em casa uma confortável vantagem. Os Amsterdammers venceram por 4 a 2 em solo suíço na semana passada e, por isso, estão perto da classificação para a fase de liga da Conference League.
Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.