Tolu Arokodare: "Ele me deixa louco nos treinos do Ajax. Dá vontade de dar um tapa nele"

Tolu Arokodare acredita que o Ajax pode conquistar grandes coisas nesta temporada, afirmou ao Het Laatste Nieuws. Isso se deve, sobretudo, à qualidade do elenco.

Com as contratações de Julian Brandt e Marc ter Stegen, entre outros, o diretor técnico Jordi Cruyff levou alguns nomes de peso ao Ajax neste verão. O objetivo é claro: ser campeão já nesta temporada. "Temos mesmo um elenco incrível", avalia Tolu.

Ele cita Brandt como primeiro exemplo. "Julian é extraordinário nos jogos. É de deixar a gente de boca aberta. Ele sabe perfeitamente quando tocar de primeira e quando girar com a bola."

"Já o Ter Stegen me deixa louco nos treinos. Às vezes é irritante ver as bolas que ele consegue defender. Aí ele finge abrir o zíper do bolso da calça para dizer que você está no bolso dele. Dá até vontade de dar um tapa nele", ri Tolu.

Ele também é um grande admirador do técnico Míchel Sánchez. "Eu adoro ele. Adoro todo mundo aqui. O Ajax parece o paraíso. O centro de treinamento é excelente, o estádio é lindo, os torcedores são incríveis, adoro o estilo de jogo."

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"Rezo para que continue assim. Também trabalho duro para isso, porque não quero ser um jogador de uma temporada só. Ficaria chateado se dissessem isso de mim no ano que vem. Quero que o resto da minha carreira seja como esta temporada. Manter um alto nível constantemente é a coisa mais difícil que existe."

Embora Tolu diga que espera que o Ajax exerça a opção de compra de cerca de 20 milhões de euros, ele também sente que ainda tem o que mostrar na Premier League. "Acho que tenho as qualidades necessárias para jogar lá, sim. Eu poderia ter ido melhor no ano passado? Claro. Acho que qualquer pessoa pode se sair melhor em qualquer situação. Mas fiz tudo o que podia. Simplesmente não deu certo."