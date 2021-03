Tolói comemora boa estreia pela Itália e sonha com vaga na Euro 2020: “oportunidade única”

O zagueiro, recém naturalizado italiano, fez seu primeiro jogo com a seleção de Roberto Mancini

Pouco mais de um mês depois de a Fifa aceitar sua naturalização, Rafael Tolói fez sua estreia pela seleção italiana. Jogando improvisado na lateral-direita, o defensor fez dupla com Emerson Palmieri, outro ítalo-brasileiro.

A Fifa aceitou o processo de naturalização de Tolói no meio de janeiro e, apenas um mês depois, ele foi convocado por Roberto Mancini para a disputa das três primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Nesta quarta-feira (31), o jogador estreou na vitória da Itália sobre a Lituânia, por 2 a 0, pela terceira rodada da disputa. "Gostei muito destes 10 dias com a seleção da Itália".

"Foi muito emocionante fazer minha estréia, mas me adaptei muito rapidamente a este grupo fantástico e estou muito feliz em fazer parte desta família", disse Tolói à RAI Sport, da Itália. "Foi um jogo duro esta noite, porque era um gramado sintético e é muito difícil de fazer a bola se movimentar. Conseguimos os três pontos e estou muito feliz".

Apesar de já ter 30 anos, uma idade avançada para estrear, Tolói está confiante de que pode continuar seu caminho na seleção, e até disputa a Eurocopa de 2020, que vai ser realizada entre junho e julho deste ano, por conta da pandemia de Covid-19, que atrasou o calendário.

"Eu não sou uma criança, tenho 30 anos, sabia que esta era uma oportunidade única para mim. Fiz o melhor que pude, não foi fácil neste gramado, mas estou feliz por ter feito minha estreia. Agora, a única maneira de voltar à Nazionale é continuar indo bem com a Atalanta", afirmou o zagueiro.

Tolói foi mais um em uma lista de brasileiros que defenderam a seleção italiana, que além dele e Merson, seu companheiro no jogo de hoje, conta com nomes como: Jorginho, Thiago Motta, Eder - atacante recém cintratado pelo São Paulo -, Angelo Sormani, Mazzola e Anfilogino Guarisi.

O jogador ex-São Paulo e Goiás, que hoje defende a Atalanta, chegou a atuar pela seleção brasileira, porém apenas na base. Em 2009, Tolói estava no time que foi vice-campeão do Mundial sub-20, que perdeu a decisão para a seleção de Gana, nos pênaltis.

Com a vitória sobre a Lituânia, a seleção italiana chegou aos nove pontos conquistados, se mantendo 100% na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. O time de Roberto Mancini é líder do Grupo C, que tem ainda; Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia.