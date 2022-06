Tolima x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Tolima e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Estádio Manuel Murillo Toro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de duas derrotas consecutivas para o Atlétco-MG, o Flamengo buscou a recuperação na vitória sobre o América-MG por 3 a 0, pela última rodada do Brasileirão, e agora chega embalado para o primeiro confronto do mata-mata da Libertadores.

Apesar do apoio da torcida presente no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Flamengo sofreu um surto de Covid-19 antes do embarque, com oito baixas: Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Willian Arão, Matheus França, Daniel Cabral e Kauã.

Para além dos oito desfalques da Covid, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Rodrigo Caio, que sofreu uma tendinite no joelho esquerdo, além de João Gomes, suspenso.

Esta é a primeira vez que os times irão se enfrentar. Além disso, será a estreia do Tolima em uma fase de oitavas de final de Libertadores.

O time colombiano conquistou a classificação inédita após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos (ao lado de Atlético-MG), com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Para o confronto, o Tolima não poderá contar com atacante Andrés Ibarguen, com uma lesão na perna.

Os jogos do Flamengo na Libertadores 2022

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo - 5 de abril de 2022

Flamengo 3 x 1 Talleres - 12 de abril de 2022

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo - 28 de abril de 2022

Talleres 2 x 2 Flamengo - 4 de maio de 2022

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica - 17 de maio de 2022

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal - 24 de mao de 2022

2022 Tolima x Flamengo - 29 de junho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Flamengo x Tolima - 6 de julho de 2022, às 21h30 (de Brasíla)

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Santos, Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Andreas Pereira, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Possível escalação do Tolima: W. Cuesta, J. Marulanda, Quiñones, Moya, Hernández Ângulo, Rovira, Ureña, Luis Fernando Miranda, D. Cataño, S.Lucumí e Caicedo.

Desfalques da partida

Flamengo:

Gilvan de Souza/CR Flamengo

Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Willian Arão, Matheus França, Daniel Cabral e Kauã: Covid-19.

João Gomes: suspenso.

Rodrigo Caio: tendinite no joelho esquerdo.

Bruno Henrique: lesionado.

Tolima:

Andrés Ibarguen: lesionado.

Quando é?

JOGO Tolima x Flamengo DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Estádio Manuel Murillo Toro - Ibagué, Colômbia HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Flamengo Copa do Brasil 22 de junho de 2022 Flamengo 3 x 0 América-MG Brasileirão 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Flamengo Brasileirão 2 de julho de 2022 19h (de Brasília) Flamengo x Tolima Libertadores 7 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Tolima

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético Nacional 3 x 1 Tolima Campeonato Colombiano 23 de junho de 2022 Tolima 2 x 1 Atlético Nacional Campeonato Colombiano 27 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tolima x Independiente Medellín Campeonato Colombano 3 de julho de 2022 A definir Flamengo x Tolima Libertadores 6 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

